Davina Michelle verplettert kijkers met pauze-optreden bij songfestival

De pauze-act, waaraan ook actrice Thekla Reuten en een enorme groep dansers meededen, stond in het teken van water en was een ode aan de Deltawerken die ons land tegen overstroming beschermen.

De makers hebben alle technologische snufjes uit de kast getrokken om de act rond The power of water goed uit de verf te laten komen dat is volgens kijkers geweldig gelukt.

Volledig scherm Davina aan het einde van haar optreden. © NPO

‘Davina Michelle komt even zangles geven’, luidde een van de vele berichten op Twitter, waar het liedjesfestijn al de hele avond trending topic was. ‘Als je Davina Michelle nu hoort zingen heb je toch het idee dat je hiervoor de hele tijd naar de bonte avond van groep 8 hebt zitten kijken’, schreef een ander. ‘Dit nummer met Davina Michelle was geheid eerste geworden!’

Daar denkt SBS 6-presentatrice Leonie ter Braak net zo over. ‘Als Davina voor ons uit gaat komen volgend jaar, zitten we in 2023 weer met dit dure festijn opgescheept’, grapt ze.

En zo ging het nog wel even door:

Twee jaar geleden benaderd

Voor het optreden zijn de afgelopen maanden opnames gemaakt op de Deltawerken, onder meer met Davina Michelle zelf. De muziek voor de act werd geschreven en gecomponeerd door Davina en haar team.

Volledig scherm Davina bracht een ode aan de Deltawerken. © NPO

De zangeres werd twee jaar geleden al benaderd door de makers van de show met het concept waarin water centraal staat. ,,Water verbindt, is veerkrachtig en is onlosmakelijk onderdeel van Nederland’’, zei de artiest er eerder over.

,,Samen met Eurovision hebben we gewerkt aan een unieke act waarin juist deze kenmerken centraal staan. Ik heb daarbij de song Sweet Water geschreven, waarin water als metafoor wordt gebruikt voor iets wat mensen in de wereld verbindt. We zijn allemaal anders en leven in verschillende milieus, maar water hebben we allemaal nodig en brengt ons allemaal samen.”

