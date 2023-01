Davina Michelle werd opeens gevolgd door Jennifer Lopez: ‘Hoe is dit gebeurd?’

Buitenlandse artiesten blijven fan van onze eigen Davina Michelle. Sprak ooit zangeres Pink al lovend over haar cover van What about us? , in het afgelopen jaar kreeg ze een reactie van superster Lady Gaga en volgt Jennifer Lopez haar plots op Instagram. ,,Ik dacht echt: what the f*ck. ”

Tijdens het huwelijk van Nikkie de Jager (Nikkie Tutorials) en Dylan was er een optreden van Davina Michelle. Speciaal voor het liefdeskoppel had ze een cover gemaakt van Always remember us this way van Lady Gaga. Het filmpje daarvan kwam ook op Instagram. ,,Nikkie had er zelf ook onder gereageerd van: Gaga, you have to see this!", vertelt Davina aan Het Laatste Nieuws.

De superster reageerde vervolgens met: ‘Beautiful sweetheart’. ,,Heel bizar", zegt Davina. ,,Lady Gaga en Nikkie hadden al contact omdat Nikkie wel eens een video met haar heeft opgenomen. Zo is dat gekomen, dus het is wel echt supervet. Ik voelde me echt enorm vereerd.” Een duet tussen de twee gaat er niet komen, verwacht ze. ,,Dat lijkt me te hoog gegrepen.”

Wellicht kan ze daarvoor wel aankloppen bij Jennifer Lopez, die haar afgelopen jaar ging volgen op Instagram. ,,Dat is natuurlijk het mooie van social media. De wereld wordt op een gegeven moment zo klein. Ik dacht ook echt: what the fuck. Hoe is dit gebeurd? Het is gewoon heel tof aan social media dat je zo in contact kan komen.”

Duitsland

Een carrière in de Verenigde Staten staat echter nog niet op het verlanglijstje van Davina. Wel is ze begonnen met Duits leren, dat ze naar eigen zeggen ‘echt voor geen meter kan’. Reden is een poging om daar muziek uit te brengen. ,,Ik vind het tof om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik maak natuurlijk Engelstalige muziek. Ik hoef niet per se mijn muziek te vertalen. Ik kan dus net zo goed denken: ik ga het daar ook een keer proberen. En als het niet lukt, dan lukt het niet. En dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.”

