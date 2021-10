De aardappeleters zat vol fouten, dat begreep Van Gogh ook wel

‘Wat ik van mijn eigen werk denk’, schreef Vincent van Gogh in oktober 1887 aan zijn zuster Willemien, ‘is dat het schilderij van de boeren die aardappels eten, wat ik in Nuenen maakte, après tout het beste is dat ik maakte.’ Een vreemd oordeel, want eigenlijk was dat schilderij – De aardappeleters – de grootste mislukking uit Vincents prille carrière. Twee jaar daarvoor had hij nog grootse plannen met dat schilderij ‘van de boeren die aardappels eten’. Maar daar was in feite niets van terechtgekomen.