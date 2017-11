De Boterhamshow: pret met poppen

,,Moet je vandaag de dag nog met poppen komen, wat doen we online, is het snel en stoer genoeg? Er gingen heel wat brainstormsessies aan vooraf. Op een gegeven moment hadden we een waslijst met ingrediënten die we wel en níet wilden in een programma voor kinderen vanaf 6 jaar’’, zegt Ajé Boschhuizen. De eindredacteur – ook geestelijk vader van Het Sinterklaasjournaal – legde de lat hoog. ,,Het zou mooi zijn als De Boterhamshow straks wordt vergeleken met de Sesamstraat-traditie.’’

Hoe kwam uiteindelijk de programmaformule tot stand?

,,Op een gegeven moment was alles besproken, behalve het tijdstip. De NPO wil na 15.00 uur geen kinderprogramma’s meer. Toen dacht ik: waarom dan niet 's ochtends vroeg, vlak voor ze naar school gaan? En dan moet je volgens de tv-tradities een soort ontbijtshow maken, met weer en verkeer, actualiteiten… Daar zag iedereen wel – sorry voor de woordgrap – brood in.’’

Hét nieuws van de dag, met poppen, voor kinderen van 6?

,,Denk meer aan een omgevallen glas melk bij de familie Hutsefluts. En sidekick Kik, een aap met de stem van Georgina Verbaan, die aan de gezinsleden vraagt of ze al zijn bekomen van de schrik. En Wil van de Stoep doet het verkeer, maar heeft niet door dat hij zelf de files veroorzaakt.’’

Waar zit hem dan de educatieve waarde in?

,,Peter Allesweter is een konijn die bijvoorbeeld niet meer weet welke dag het is. Als hij bij het raden drie foute antwoorden geeft, wordt hij in een kanon afgeschoten. Pi R. Kwadraat (Roué Verveer, red.) is een wiskundige en doet iets met cijfers. Hij geeft telkens het geheime getal van de dag waarmee kinderen ’s avonds kunnen inloggen op onze site. Daar tref je ook dagelijks een nieuwe en interactieve show waar je opnameleider Berny kan helpen om het programma voor de volgende ochtend voor te bereiden. Berny komt uit Groot-Brittannië, dus je pikt onderweg nog wat Engelse woordjes mee.’’

En die knipoog naar DWDD is er voor de ouders?

,,Die moeten ’s ochtends denken: leuk, ik kijk even mee. Dat gebeurde bij Sesamstraat ook. Wij hebben niet voor niets cabaretiers als Pieter Derks en Niels van der Laan aangetrokken als tekstschrijvers. Je komt er bij deze formule niet onderuit dat je iets doet met elementen die je kent uit Pauw, RTL Late Night en bijvoorbeeld de show van David Letterman. Maar eigenlijk is huisdichter Nico de Neushoorn de enige échte knipoog naar DWDD (en Nico Dijkshoorn, red.). Zijn woorden zijn van schijnbaar grote betekenis.’’

Is dit meer een kinderprogramma van nu dan Sesamstraat, dat naar een themakanaal verhuisde?

,,Sesamstraat vind ik nog steeds heel erg van nu, maar echt voor jongere kinderen. Daar weet Pino nog steeds niet hoe hij tot drie moet tellen. Overigens is Sesamstraat ook nog gewoon op NPO 3 te zien, om 7 uur ’s ochtends en later in een herhaling. Alleen niet meer op het oude tijdstip van 18.00 uur. Dat was een besluit van de NPO en vind ik heel jammer. Ik snap die keuze nog steeds niet.’’

De Boterhamshow, dagelijks 07.45 uur, NPO 3