De boycot van het racismedebat laat precies zien waar het mis gaat in Nederland

Johnny Depp: ‘Ik kon Amber niet eens slaan met vinger in het gips’

14:58 Volgens Johnny Depp was het onmogelijk dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard zou hebben geslagen in de tijd dat zijn vinger in het gips zat. Dat vertelde hij maandag in de lopende rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun, die hij wegens smaad heeft aangeklaagd na een artikel uit 2018 waarin hij als ‘vrouwenmisbruiker’ werd neergezet tijdens zijn huwelijk met Amber.