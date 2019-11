De cirkel is eindelijk rond voor Al Pacino en Robert De Niro

Robert De Niro (76) komt als eerste de kamer van het Londense Corinthia Hotel binnen. Kwieke tred, het grijze haar strak achterover gekamd. Zijn kompaan laat even op zich wachten. Maar een halve minuut later is Al Pacino (79) ook present. Je moet wel goed kijken: de eerste indruk is dat er een verdwaalde milieuactivist binnen is komen wandelen.



De acteur kijkt vermoeid alsof hij dagenlang niet geslapen heeft. Het zwarte haar is in een klein staartje samengebonden. Zijn donkere overhemd is duidelijk een maatje te krap. Zijn buik floept eronder te voorschijn als hij plaatsneemt achter de tafel.



Van tevoren was gewaarschuwd door een van de publiciteitsmensen van Netflix dat Pacino het gesprek met de twee acteurs zou gaan domineren. ,,Al geeft lange antwoorden. Hij praat graag als hij in de stemming is.’’



Dat beeld past goed bij zijn vertolking in het ruim drie en een half uur durende The Irishman van vakbondsleider Jimmy Hoffa, ook een spraakwaterval. De man had een grote mond, schold iedereen uit en kwam onder mysterieuze omstandigheden om het leven. Met zijn compromisloze gedrag luidde hij, zo suggereert Scorsese in zijn film, zijn eigen ondergang in.



De Niro speelt zijn tegenpool. Hij vertolkt de titelrol van Frank Sheeran, een beleefde, volgzame huurmoordenaar met een oorlogsverleden en een genadeloos killerinstinct. Sheeran, als Ier ingelijfd in de Italiaanse maffiafamilie van New York, knapt de vuile klusjes op die meestal bestaan uit zo het effectief mogelijk elimineren van tegenstanders. Ook Hoffa neemt de professionele beroepsmoordenaar onder zijn hoede en laat hem zelfs carrière maken in de machtige vakbond voor vrachtautochauffeurs.