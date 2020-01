De dames Dots gaan op tournee, deze keer zonder rolschaatsen

Tussen de interviews door pakt Angela Groothuizen een lippenstift uit haar broekzak, loopt naar Sjeel Kramers toe en stift haar lippen. ,,Zo, je kunt er weer tegenaan.’’ Het moment is illustratief voor de hechte band die de vijf dames hebben. Angela Groothuizen, Patty Zomer, Angéla (Sjeel) Kramers, Esther Oosterbeek en Anita Heilker kennen elkaar al meer dan veertig jaar en het is niet zo gek dat ze hun nieuwe theatertournee Sisters on tour hebben gedoopt. Patty Zomer: ,,We zijn altijd onszelf als we bij elkaar zijn, dat moet ook wel als je zo intensief met elkaar hebt opgetrokken. We hebben een zusterband. Daarom waren we ook meteen enthousiast toen Esther met het plan kwam om weer samen op te treden.’’