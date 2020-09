De DN’ers (Domme Nederlanders), een actiegroep van likmevestje

Wat betreft haten was me dit toch een heerlijke week, echt genieten geblazen. Er was even geen verschil tussen links en rechts, eindelijk konden we ons even verbinden, samen haten, samen lachen, samen graaien in de virtuele kist rotte tomaten en gooien maar, naar de domste van de klas. Angela de Jong kon zich verkneukelen, samen met Eva Jinek.