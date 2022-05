De eerste punten op het songfestival zijn verdeeld, S10 kwetsbaar en emotioneel

met video Lichtshow van S10 op Songfesti­val werd bedacht in Deventer: ‘Leukste deel hebben jullie nog niet gezien’

De ‘intieme en tikje duistere lichtshow’ bij het optreden van S10, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, komt van een man uit Deventer. Freek Ros, bekend als technicus van het Burgerweeshuis, is de ontwerper. ,,Het lijkt me heel mooi als mensen straks in Griekenland of Albanië of Roemenië denken: nou dat nummer van die S10 dat kwam wel binnen. Ook al verstaan ze er geen woord van.’’

