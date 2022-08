De EO mag God op zijn blote knietjes danken dat OP1 niet nóg pijnlijker werd dan het al was

Kritiek op beelden van asielzoe­kers achter een hek in Op1: ‘Dit was niet de bedoeling’

Op sociale media is gisteravond flink wat kritiek ontstaan naar aanleiding van de Op1-uitzending bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De uitzending werd opgenomen voor een hek, waar later ook asielzoekers gingen staan. ,,We hebben ons best gedaan het zo goed mogelijk op te bouwen, maar tijdens een live-uitzending is dit een risico", reageert EO-hoofdredacteur Bertus Tichelaar.

