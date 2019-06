De Ere Reissmicrofoon is meer dan een oeuvreprijs

Of ze nou Das Wohltemperierte Klavier aankondigt, een gesprek voert over het toenemend aantal psychoses onder jongeren of het laatste nieuws over de zoveelste beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van Trump bespreekt, Mieke van der Weij is altijd haar herkenbare zelf. Dat moet, zou je zeggen, op een gegeven moment wel een Zilveren Reissmicrofoon opleveren, en dat deed het dan ook, afgelopen donderdag.



De Reiss, zoals wij van de jury hem noemen, is de radioprijs die jaarlijks uitgereikt wordt door mediajournalisten en recensenten aan programma’s of personen. Titels als Argos, Vroege Vogels en Adres Onbekend wonnen hem recentelijk, ook mensen als Edwin Evers, Burny Bos en documentairemaker Corinne Hemink gingen ooit met de Reiss naar huis.



En nu dus Mieke. Ze is iemand, ik citeer het juryrapport, die ‘losgezongen, nee, losgesproken is van de oer-Nederlandse omroeppolitiek. Ze gaat al heel lang mee en ze maakt met ogen- en orenschijnlijk gemak radio. Ze trekt zich niks aan van de grillen van omroepbazen en modieus Hilversums gedoe. Ze kiest er altijd voor om prettig en inhoudsvol te werken, ook als dat minder handig is voor een glanzende carrière. Ze doet opvallend onopvallend goed haar werk, ze is een gids in radioland. Zuilloos informatief zijn, daar gaat het bij haar om.’ Zo, daar kun je het mee doen, als winnaar.