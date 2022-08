De geest van Diana waart nog over de hele wereld rond

1. Kensington Gardens: een herdenkingstuin, een fontein, een standbeeld

In Kensington Gardens zijn diverse herdenkingsplekken opgericht. De meest recente, een herdenkingstuin met een standbeeld van Diana omgeven door kinderen, kwam er op verzoek van haar zoons William en Harry. Het werd vorig jaar door hen onthuld op 1 juli, de dag waarop hun dierbare moeder 60 zou zijn geworden. Kensington Gardens en het aangrenzende Hyde Park vormen de groene longen van Londen. In het park joggen gesoigneerde vrouwen op sneakers van Prada en Gucci. Een dame sleurt aan twee strontvervelende rashonden waarvan er eentje Jack heet. Heeft ze het standbeeld gezien? ,,Natuurlijk”. Vindt ze het mooi? ,,Je moet ervan houden.” Nee, dus. De meningen blijken verdeeld. Terwijl de Londense krant The Evening Standard vond dat beeldhouwer Ian-Rank-Broadley ‘de daadkracht en het goede hart van de ‘prinses van het volk’ had vereeuwigd, zag The Guardian ‘esthetische vreselijkheid’.