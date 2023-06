De Hermitage wordt H’art Museum: ‘We willen de mensen met onze verhalen in hun hart raken’

De Hermitage krijgt een andere naam: H’art Museum. Met de nieuwe naam wil het museum benadrukken dat het na de breuk met Rusland, waardoor samenwerking met de Hermitage Sint–Petersburg onmogelijk werd, een andere koers is gaan varen. ‘H’art met een apostrof, omdat we vanuit het hart de nadruk op de kunst willen leggen,’ aldus directeur Annabel Birnie.

“Ik voel een en al excitement dat we nu eindelijk naar buiten kunnen met ons verhaal. Ik ben echt superblij,” jubelt directeur Annabelle Birnie in haar kantoor met uitzicht over de Amstel.

“Een jaar geleden zaten we hier ook; toen hadden we het over de breuk met de Hermitage Sint-Petersburg als gevolg van de aanval van Rusland op Oekraïne. Dat was een moeilijke situatie, maar de tijd heeft geleerd dat het de juiste beslissing is geweest om alle banden met Rusland te verbreken. We hebben sindsdien niet stilgezeten, een eigentijdse en toekomstbestendige samenwerkingsformule is het resultaat. We bouwen voort op onze ervaring binnen het internationale veld en slaan onze vleugels uit. We komen met een programmering die meerstemmig en actueel is. Van grote kunsttentoonstellingen tot intieme presentaties.”

Wereldberoemde kunstcollecties

Na de breuk kon de Hermitage Amsterdam niet meer putten uit de ruim 3 miljoen objecten tellende collectie van de Hermitage Sint–Petersburg. Als noodverband werden vier tentoonstellingen georganiseerd rond één topstuk van Nederlandse collega-musea; aansluitend werden tentoonstellingen gepresenteerd in samenwerking met de National Portrait Gallery uit Londen (Love Stories – Kunst, passie & tragedie) en de Leiden Collection, een privécollectie uit New York (Rembrandt & tijdgenoten – Historiestukken uit The Leiden Collection).

Nu gaat het museum nauw samenwerken met het Centre Pompidou in Parijs, het British Museum in Londen en het Smithsonian American Art Museum in Washington. Het Centre Pompidou heeft met ruim 140.000 werken een van de grootste collecties moderne en hedendaagse kunst in Europa.

Het British Museum is het nationale museum van het Verenigd Koninkrijk, met een gigantische collectie, die continenten en oceanen omspant. Het Smithsonian American Art Museum is het belangrijkste museum voor Amerikaanse kunst en kunstnijverheid. Birnie: “Door de verbintenis met deze internationale topmusea komen deze wereldberoemde kunstcollecties naar Amsterdam.”

Ambassadelunch

Met alle partners zijn verschillende afspraken gemaakt, zowel over de voorwaarden voor de samenwerking als over de duur en het aantal tentoonstellingen. Met het British Museum en het Smithsonian zijn drie tentoonstellingen van een halfjaar overeengekomen, met het Centre Pompidou – dat eind 2023 vier jaar dichtgaat vanwege een grondige renovatie – is een contract voor vijf tentoonstellingen afgesloten.

“Ze waren op zoek naar een plek in West-Europa waar hun topkunst zichtbaar kon blijven. Het contact is ruim een jaar geleden gelegd tijdens een lunch op de Franse ambassade, met de ambassadeur, de president van het Pompidou, de directeur, het hoofd tentoonstellingen én degene die de vergunningen afgeeft vanuit de overheid. Aan het eind van het gesprek over de breuk zei de president: ‘We admire you most for this decision’. Toen dacht ik: hier kan ik op voortbouwen.”

Volledig scherm Laurent Le Bon, president Centre Pompidou, directeur Annabelle Birnie van Hermitage Amsterdam, Stephanie Stebich, directeur Smithsonian American Art Museum, kunstverzamelaar Thomas Kaplan en adjunct-directeur Paul Mosterd van Hermitage Amsterdam tijdens de toelichting over de nieuwe koers van het museum. © ANP

Hoogdravend

De gesprekken met het internationale veld vormden ook het laatste duwtje voor de naamsverandering. “Toen we spraken over samenwerkingsvormen, hoorden we geregeld: ‘We willen graag met jullie werken, maar we vinden het ingewikkeld dat jullie naam Hermitage is.’ Want dat moesten ze dan weer uitleggen aan hun board members en sponsors... Kijk, er zijn geen banden meer met Rusland, we zijn helemaal onafhankelijk – dat waren we natuurlijk altijd al. Zelf hadden we ook al geconstateerd dat de naam de lading niet meer dekt. Met de merkenbureaus Different Company en Faase2 zijn we toen uitgekomen op...” ze trommelt met haar vingers op tafel, “H’art Museum.”

Birnie toont het nieuwe logo en een aantal toepassingen op haar computer. “H’art met een apostrof, omdat we vanuit het hart de nadruk op de kunst willen leggen. Die apostrof kan een ‘E’ zijn, en ik krijg veel vragen waar die ‘H’ dan voor staat. High-end kunst? Hermitage? Voor ons staat het gewoon voor ‘hart’. We willen de mensen met onze verhalen in hun hart raken. Het klinkt misschien hoogdravend, maar we denken dat we zo het beste kunnen bijdragen aan een vrijdenkende samenleving met empathie en begrip voor elkaar. Daarom gaan we verhalen vertellen die aansluiten bij de harten van mensen – dus daar waar het je daadwerkelijk raakt. En waar het impact maakt.”

Kandinsky

De nieuwe naam geldt vanaf vrijdag 1 september 2023; de grote Caesar-tentoonstelling wordt onder de naam H’art Museum gepresenteerd, hoewel de Italiaanse musea waarmee wordt samengewerkt – Museo Archeologico Nazionale en Museo Nazionale Romano – geen nieuwe partners zijn.

De eerste tentoonstelling met een nieuwe samenwerkingspartner is een ‘klassieke kunstenaarsmonografie’ van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky, medio 2024, afkomstig uit het Centre Pompidou. Vanaf maandag is H’art Museum al zichtbaar in de Hermitage, middels de video-installatie Clubbing (2012) van de Amerikaanse kunstenaar Martine Gutierrez, afkomstig uit de collectie van het Smithsonian.

Voor 2026 staat de tentoonstelling Feminine Power gepland, die in 2022 in The British Museum te zien was. In 2025 wordt het 750-jarig bestaan van Amsterdam gevierd met een tentoonstelling met 17 Rembrandts uit The Leiden Collection. “Maar de programmering is nog niet helemaal dichtgetimmerd, omdat we verwachten dat het nieuws over onze nieuwe koers nog wel iets interessants kan opleveren in het internationale veld.”