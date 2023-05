De hoeveelheid drama in Het Geheugenspel klinkt aanlokkelijk, maar is ook het probleem in de film

Prins Constan­tijn snapt commotie over badpak van dochter Eloise niet

Prins Constantijn begrijpt niet waarom er eerder deze week ophef is ontstaan over het feit dat zijn dochter Eloise in badpak op televisie kwam. ,,Mensen zoeken altijd naar commotie. Ik snap niet waarom daar commotie over is”, reageerde de prins vrijdagavond voor de camera van Shownieuws.