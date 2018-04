De Jeugd van Tegenwoordig sloopt gouden plaat Dotan

interview RTL-baas Sven Sauvé: Voortaan meer program­ma's alleen online te zien

19 april RTL moet meer luisteren naar kritiek en minder bang zijn voor concurrent John de Mol. Dat zegt CEO Sven Sauvé van RTL Nederland aan de vooravond van een drastische reorganisatie. ‘De oorlog die we voeren is tegen giganten als Google en YouTube en daar gaan we hard mee aan de slag.’