De kijker wint? Waarom voelt het dan niet zo?

Filmlegen­de Toni Servillo (60): voorkeur voor dwarse eenlingen

15:37 Zonder twijfel is Toni Servillo (60) de belangrijkste filmacteur van Italië. Meesterlijk waren zijn vertolkingen van de Italiaanse premiers, Giulio Andreotti (in Divo) en Silvio Berlusconi (in Loro). Voor zijn hoofdrol in La Grande Bellezza (2013) kreeg hij een Europese Oscar, zijn tweede. Deze week is hij te zien in de thriller La Ragazza nella nebbia.