De kledingkeuzes van de dames van de PvdD: van kruisjesjurk tot zwarte koksmuts

Op het Binnenhof draait het 364 dagen per jaar alleen om de inhoud, maar op die ene dag in het jaar, de derde dinsdag van september, staan de zaken er heel anders voor. Over de Haagse keitjes paraderen opeens naaldhakken en suède instappers, want Prinsjesdag is een feest van zien en gezien worden. Opvallen in de bonte mix van stijlen en kleuren is geen gemakkelijke opgave, maar de Partij voor de Dieren durft deze uitdaging wel aan. Met zeemanspetten, smokings en opvallende prints vertellen ze elk jaar weer een verhaal.