De lege tribunes bij DWDD, Jinek en Op1 hebben iets onheilspellends

Journaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Hoe zei de grote wijsgeer Johan Cruijff het ook alweer? Je gaat het pas zien als je het doorhebt. De waarheid als een koe, merkte ik bij de aanblik van de lege stoelen en bankjes in het decor van Jinek, Op1 en DWDD.

In het pre-coronatijdperk moesten de mensen in het publiek het wel erg bont maken wilden ze me opvallen. Maar donderdag kon ik alleen nog maar naar de zwarte leegte rondom Eva, Sander & Welmoed en Matthijs turen. Al die onbezette zitplaatsen straalden iets sombers uit, iets onheilspellends zelfs. Er ging een grotere waarschuwing vanuit dan van een kwartet virologen of een serieus kijkende Mark Rutte bij elkaar. Alsof we onbewust een kijkje in de toekomst kregen, van wat ons te wachten staat als we ons niet aan de nieuw afgekondigde richtlijnen houden.

Voor Matthijs van Nieuwkerk was het nog eens extra zuur. Het tijdelijke samenscholingsverbod zet een ferme streep door de plannen voor de laatste elf afleveringen van DWDD, vertelde hij aan de inderhaast opgetrommelde tafelheer Özcan Akyol, wiens Boekenweektournee ook abrupt was afgelopen. Dat wordt dus komende weken geen studio vol musici of koren en geen reünie van alle tafelmensen en stamgasten. Al bewees Matthijs met het interview met kinderboekenschrijfster Tonke Dragt prompt dat hij prima zonder al dat bombast kan en ook in de intiemst mogelijke setting (bij de bedenkster van De Brief voor de Koning thuis) gedenkwaardige televisie maakt.

Maar, om weer even te putten uit het oeuvre van filosoof Cruijff: elk nadeel heb zijn voordeel. De kijkcijfers zullen door alle thuiszitters komende dagen flink toenemen. Je zag het effect donderdag meteen al aan de scores van de journaals, DWDD en de latenighttalkshows. Zelfs het grappige filmpjes-vehikel Beste Kijkers veerde op. Mensen hebben behalve een onverzadigbare honger naar informatie kennelijk ook een enorme behoefte aan afleiding en een beetje vermaak.