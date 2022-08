De liefdeslessen van Anita Witzier: ‘Het hoeft niet meer groots en meeslepend’

Tijdens de opnames van het nieuwe programma bladerde Anita Witzier nog even door haar script. Haar oog viel op een krabbeltje in de kantlijn. Het was een boodschap van haar man Michel Nillesen met wie ze twintig jaar samen is. ,,Er stond: ‘ik hou van je, voor nu en voor altijd.’ Zo lief!” Het doet haar denken aan een liedje van Saskia & Serge uit 1972: ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’. ,,Vreselijk zoetsappig nummer, maar het klopt wél. Het gaat namelijk om die kleine dingen in de liefde,” concludeert ze.