De Luizenmoeder verliest in maand tijd één miljoen tv-kijkers

Roseanne Barr haalt uit naar #Me­Too-slachtof­fers: ‘Het zijn gewoon hoeren’

4:32 Roseanne Barr is tijdens de eerste aflevering van The Candace Owens Show volledig los gegaan op de #MeToo-beweging. De actrice heeft geen goed woord over voor vrouwen die naar voren treden met hun verklaringen over seksueel misbruik. ,,Het zijn gewoon hoeren. Als een bepaalde situatie je niet bevalt, dan moet je zo'n hotelkamer verlaten’’, aldus Roseanne.