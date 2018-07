De magie van Guns N' Roses

Grootste hit Afrojack geboren onder de douche

3 juli Afrojack heeft een bijzonder kijkje in de keuken gegeven. In een interview met het Amerikaanse muziekblad Billboard legt de dj en producer uit hoe zijn grootste hit Give Me Everything tot stand kwam. 'Ik stond onder de douche en ik kreeg het idee voor een heel vrolijk, eenvoudig, simpel deuntje.'