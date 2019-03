De mannen van ART: Drie grote mensen die spelen hoe jochies doen

Römer: ,,Als het je lukt om het kinderachtige met het intellectuele te combineren, als je die uitersten in anderhalf uur voorbij kunt laten komen, dan is de theater daar dé plek voor.’’



Torenstra: ,,De afgelopen tijd ben ik me eigenlijk gaan realiseren: vriendschap is voor de mannen uit het stuk zo’n beetje de laatste reddingsboei. In deze tijd, waarin liefdesrelaties niet per definitie 30 of 40 jaar duren, zijn vriendschappen juist zo belangrijk. Ik hoor dat om me heen ook wel: vrienden zijn eigenlijk mijn familie. Alles kan wijken, die trut of een eikel van een partner kan vertrekken, maar mijn vrienden wil ik niet kwijtraken. Dat maakt het stuk heel eigentijds. Bovendien kunnen vrouwen wat leren over mannenvriendschappen. En mannen eigenlijk ook.’’



Brom: ,,Als het je als man met je vrouw over een vriend hebt, bespreek je vaak wat je dwars zit over die vriendschap. Maar ‘du moment’ dat je dan met die vriend ergens zit, praat je daar juist niet over. Je vrouw zegt dan naderhand: waarom heb je niet besproken wat je hoog zat? Omdat we zoals altijd zo’n lol hadden samen. En omdat je niet alles uit hoeft te spreken. Pas als het jouw leven echt in de weg gaat zitten, zoals in Art gebeurt, dan moet je het opschonen.’’