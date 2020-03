De Mol staat op het punt zich te ontmaskeren

Talkshow Ellen DeGeneres stopgezet vanwege coronavi­rus

0:50 Ellen DeGeneres stopt tot eind maart met The Ellen DeGeneres Show vanwege het nieuwe coronavirus. Dit laat de talkshowhost weten op Twitter. ‘Na nog wat nagedacht te hebben, hebben we besloten om de productie volledig te staken tot 30 maart’, maakt Ellen bekend. Eerder op vrijdag had ze aangekondigd shows op te nemen zonder publiek, maar daar kwam ze later op terug.