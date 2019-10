‘De mooiste portretten zijn van Nederlandse schilders’

Het is, vindt Sam Drukker (61), gekend portretschilder van zulke uiteenlopende persoonlijkheden als Koningin Beatrix, Freek de Jonge en minister-president Jan Peter Balkenende, eigenlijk een schande dat Nederland nog geen nationaal museum bezit, waarin een ode wordt gebracht aan de vaderlandse portretkunst.



,,De National Portrait Gallery in Londen, die al sinds de vorige eeuw bestaat, is een razend populair museum met de mooiste portretten door de eeuwen heen. Daar hangt werk van grote schilders als David Hockney en Lucien Freud gewoon naast elkaar. De grote traditie van de figuratieve kunst is er, anders dan in Nederland, nooit weggeweest.



,,Terwijl, als we naar onze eigen historie kijken, ik durf te stellen dat de mooiste portretten van de hand van Nederlandse schilders zijn.”



Geïnspireerd op de British Portrait Award - een concours waaraan jaarlijks duizenden mensen over heel de wereld deelnemen - is er nu de Nederlandse Portretprijs, een initiatief van de stichting met dezelfde naam. Die wil het portretschilderen hier te lande een stevige oppepper geven.