De Munnik, Prins en Den Tex met vertaalde hits op tournee

ITV past contracten aan: deelnemers The Voice mogen muziek uitbrengen

De contracten van de kandidaten van het huidige opgeschorte seizoen van The Voice of Holland en The Voice Kids zijn aangepast. De talenten mogen nu gewoon muziek uitbrengen of zich bijvoorbeeld aansluiten bij een platenlabel, bevestigt een woordvoerder van producent ITV na berichtgeving hierover van RTL Boulevard.

2 februari