De musea zijn weer open! ‘Het was hier een dooie boel’

Groot is de kleurrijke bos bloemen die hij in zijn handen heeft. Die bos is voor het personeel van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, zegt Niek Braam, 64, technisch tekenaar uit Leidschendam. Het is bijna 10.00 uur op zaterdagochtend, de deuren gaan bijna open. En Braam: die kan niet wachten. Achter hem op de Leidse kade staan ook gezinnetjes, stellen, senioren en studenten in de rij. De sfeer is opgewonden: eindelijk gaan de deuren weer open. ,,Ik woonde zowat in dit museum’’, zegt Braam, die pertinent niet te laat wilde komen. ,,Ik ben een tijdje werkloos geweest. In die fase kwam ik hier pas écht ontzettend vaak.’’ Inmiddels werkt hij weer. “En toch kom ik hier nog bijna elke week. Dit is zo’n machtige plek.’’