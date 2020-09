De nieuwe Hazes: In de lijn van senior, maar geen slap aftreksel

De overtuigingskracht van zijn vader bezit Hazes logischerwijs nog niet. Moeten we hem geloven wanneer hij in het titelnummer zingt over zijn zoontje, voor wie hij er voortaan écht zal zijn? Geloof me vanaf nu ben ik thuis, klinkt het. Zijn toekomstige gedrag zal het uitwijzen, maar zeker is dat de zanger met Thuis een volwassen album aflevert dat de Hazes-dynastie waardig voortzet.



Een doodgewone man, Voor niets gestraft, Te laat, Heb ik jou echt gekend, stuk voor stuk nummers die in thematiek en muzikale uitvoering volledig Hazes zijn en toch geen slap aftreksel van het werk van vader, die bij leven al legendarisch werd. En of je er nu van houdt of niet, dat is een prestatie op zich.