De nieuwe reeks van Dionne Stax bleek wederom de diepgang te hebben van een vissenkom

Paris Hilton liet dj-klus voor president schieten voor huwelijk Britney Spears

Paris Hilton heeft een aanbod om op te treden voor de Amerikaanse president Joe Biden afgeslagen. De hotelerfgename, die de afgelopen jaren werkt als dj, vertelt in haar podcast This is Paris dat ze de bruiloft van haar vriendin Britney Spears niet wilde missen.

11 juni