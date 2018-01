De Niro haalt fors uit naar Trump: 'Hij is een fucking dwaas'

De Amerikaanse acteur Robert De Niro heeft - niet voor de eerste keer - de Amerikaanse president Donald Trump deze week de huid vol gescholden. ,,Hij is een fucking idioot", zei hij volgens The New York Times .

De Niro kondigde de actrice Meryl Streep aan tijdens het National Board of Review Annual Awards Gala. Die speech ontaardde echter al snel in een tirade tegen de Amerikaanse president. ,,Het is zoals De Kleren van de Keizer - de man is een fucking dwaas."

De Niro, die Trump ook nog 'jerk-off-in-chief' noemde, had het in de rest van zijn speech hoofdzakelijk over het belang van onafhankelijke media die de politiek controleren. ,,Onze overheid zet de pers vandaag onder druk, en probeert ze met van de pot gerukte aanvallen en leugens in diskrediet te brengen", zei hij. ,,Maar net als in 1971, onderscheidt de pers zich met moedige en juiste journalistiek."

Daarmee verwijst de acteur naar de publicatie van de zogenaamde Pentagon Papers door The Washington Post. Die geheime overheidsdocumenten toonden de politieke inmenging in de Vietnamoorlog aan. Zo werd de oorlog bewust uitgebreid door bombardementen uit te voeren op Laos en Cambodja. Dat werd echter verzwegen voor het publiek. De Pentagon Papers bewezen op die manier dat vier Amerikaanse presidenten hadden gelogen tegen zowel de bevolking als tegen het Congres.