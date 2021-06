De NOS heeft eindelijk een échte opvolger van ‘De Grote Drie’ Mart, Jack en Kees

Linda de Mol wil niet terugval­len op oude successen: ‘Love Letters zou nu te gedateerd zijn’

14 juni Wie hoopt op een nieuw seizoen Gooische Vrouwen of een remake van Love Letters kan maar beter de oude videobanden of dvd’s uit het stof halen, want die gaan er niet komen. Dat zegt presentatrice en actrice Linda de Mol in de podcast van Bridget Maasland. ,,Zoiets is leuk in je herinnering, maar het is te gedateerd om dat nieuw leven in te blazen.”