De opmars van binge-docu's: 'Mensen hunkeren naar diepgang’

VideoDertig jaar na zijn dood komt Netflix met de docureeks Conversations with a killer: the Ted Bundy tapes, over Amerika's beruchtste seriemoordenaar Ted Bundy . Na kaskrakers zoals Making a murderer, The Jinx en Wild Wild Country belooft dit de zoveelste onweerstaanbare documentaireserie te worden. Non-fictie is populairder dan ooit.

Volgens journalist en programmamaker Sinan Can hebben we het suces van documentaires deels aan Netflix te danken. ,,De streamingdienst is groot geworden met series en documentaires die je kunt bingen.’’ Als voorbeeld noemt Can de populariteit van documentairereeksen over moordzaken met bizarre plotwendingen, zoals Making a Murderer en The People v. O. J. Simpson.

Volledig scherm Still uit Netflixserie Conversations of a Killer: Ted Bundy Tapes © Netflix

Filmconsulent Suzanne van Voorst noemt het succes van de documentaireserie ‘een tegenreactie op sociale media’. ,,Informatie op sociale media is beperkt en oppervlakkig, we hunkeren daarom naar diepgang.’’ Van Voorst, die verbonden is aan het Film Fonds, merkt dat non-fictie het in de filmtheaters ook steeds beter doet. ,,Ooit gingen mensen vooral voor speelfilms naar de bioscoop, maar de laatste jaren zien wij een forse stijging van het bezoek aan non-fictieproducties.’’

Thriller

Filmmaker Beri Shalmashi beaamt dat: ,,Met de komst van fast video, zoals vlogs en andere youtubevideos, komt ook de behoefte aan hoogwaardige content terug. Een filmische documentaire biedt een intensievere kijkervaring dan pulp.”



Afgezien van de inhoud, speelt volgens Shalmashi het vermaakgehalte een rol. ,,Veel documentaireseries kijken als echte thrillerS. Wild Wild Country van Netflix bijvoorbeeld, is door de snelle montage en dramatische muziek heel spannend. Een echt verhaal is meeslepender dan fictie.’’

Quote Een documentai­re biedt een intensieve­re kijkerva­ring van hogere kwaliteit dan pulp Filmmaker Beri Shalmashi Populair zijn vooral de ‘binge-docu’s’, die zijn meer verhalend met een focus op beeldreserach, constateert Thomas Elsaesser, hoogleraar film- en televisiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Door de komst van sociale media en reality-televisie zijn de grenzen tussen privé en publiek vrijwel helemaal verdwenen’’, stelt Elsaesser. ,,De hang naar documentaires is een uitbreiding van deze interesse in echte levens.’’

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Making a Murderer. © Netflix

Buitenbeentje

,,In Nederland is de documentairecultuur ook heel levendig’’, weet kenner Van Voorst. ,,Filmmakers hoeven zich niet te beperken tot één lange documentaire, maar mogen ook een reeks maken, omdat er een publiek voor is.’’

Shalmashi ziet die trend in eigen land ook. ,,Vijftien jaar geleden was non-fictie een buitenbeentje, bijvoorbeeld op de filmacademie. Maar nu is er bij de NPO zoveel ruimte voor documentaires.’’ NPO heeft sinds vijf jaar het documentaire-merk 2Doc. Eind vorig jaar kondigde de omroep aan anderssoortige documentaires te gaan maken. Onder andere documentaireseries om te bingen.

Voor Can, een bekend gezicht in documentaireland, is het een druk jaar. Vorige week was de laatste aflevering van zijn documentairereeks over Saoedi Arabië ,te zien later dit jaar De klas van Elias en De Hofstadgroep.