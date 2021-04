De opvallendste rode loper-ontwerpen van de Oscars 2021

video Hadewych Minis emotioneel over vertrek van haar broer: ‘Ik moet huilen als ik er weer aan denk’

24 april Hadewych Minis was vanavond tijdens de zevende aflevering van Sterren op het Doek bijzonder openhartig over de band met haar familie. In de Kleine Komedie vertelt ze Özcan Akyol over de hechte band met haar moeder en broer en het effect van de scheiding van haar ouders op haar als jong meisje. Ook spreekt ze openhartig over hoe ze haar angsten overwint en toch elke keer in het diepe springt.