De ‘oude’ Sint weer op het witte doek

De oude Sint, die jarenlang de televisie-intocht voor zijn rekening nam, is eigenlijk een ‘luie man’ als hij in Spanje is. Hij brengt zijn dagen in alle rust door. ,,Maar ik kon niets anders dan toezeggen toen regisseur Lucio Messercola zei: ik wil een Sinterklaasfilm maken, maar alleen als Sinterklaas zélf komt”, zegt de goedheiligman, die zich voor zijn rol liet ‘adviseren’ door de zeer ervaren acteur Bram van der Vlugt (84). ,,Hij heeft verstand van film - ik begrijp niets van die camera’s.”



Al voelt hij zich wel senang op de set. ,,Ik noem het een ‘potje filmen met je beste vrienden’, ja, dat is wat ze in de filmwereld altijd zeggen en dat heb ik overgenomen. Het zijn alleen maar leuke mensen met wie ik werk”, legt de Sint uit. Zo hebben ook Lieke van Lexmond, Pamela Teves en Edo Brunner een rol in De Brief voor Sinterklaas. Waar de film precies over gaat, wil - of beter gezegd: mág - de goedheiligman haast niets zeggen. ,,Zoals het hoort in de filmindustrie heb ik een geheimhoudingscontract ondertekend. Het wordt in ieder geval een erg spannend verhaal. Kijk, je hebt mensen die in mij geloven. Dat is heel fijn, maar er zijn altijd een paar mensen die het feestje willen bederven zoals ook gebeurt ook in deze film. Het enige dat ik wel kan verklappen is dat het goed komt.”