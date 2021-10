De SBS-sterren mogen vanwege hun dikbetaalde contracten weer opdraven in een panelshow

Nieuwe show Wendy van Dijk trapt af met 543.000 kijkers

8:20 Wie kent Nederland, de nieuwe show van Wendy van Dijk, is gisteravond van start gegaan met 543.000 kijkers. Dat meldt de Stichting Kijkonderzoek. Het SBS-programma heeft daarmee net een plekje behaald in de top 20 van best bekeken programma’s.