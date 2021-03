De Slimste Mens op longlist Gouden Televizier-Ring

video/update Bekende Britse opiniema­ker stapt na kritiek op Harry en Meghan: ‘Ik blijf achter mijn woorden staan’

12:10 De Britse presentator Piers Morgan stopt per direct bij het bekende programma Good Morning Britain dat hij sinds 2014 presenteerde. Dat heeft de zender ITV vandaag gemeld. Het besluit volgt op de commotie die was ontstaan over zijn opmerkingen over Meghan Markle.