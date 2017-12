De stem achter Spongebob onthult zich ter ere van 200ste aflevering

Vele ouders zullen het irritante lachje inmiddels verafschuwen. Voor Passchier is het een deel van zijn leven. De stemacteur spreekt de afleveringen met gemak in: ,,het is een techniekje wat je moet weten. Maar als je het al zo lang doet, draai je daar je hand niet meer voor om.''

De van origine Amerikaanse animatieserie is nog altijd mateloos populair onder kinderen. Volgens Passchier ligt de kracht in de rust van het produceren: ,,We zijn nu vijftien jaar bezig en dit pas aflevering tweehonderd. Van andere series worden in die tijd veel meer afleveringen gemaakt. Zo houden we de kwaliteit heel hoog.'' Hij gebruikt de stem niet vaak in het openbaar. Eenmaal waagde hij een poging toen hij een jongetje in een Spongebobshirt zag staan: ,,Zijn moeder keek me heel vreemd aan.''