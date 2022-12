‘De stem’ van Het oog op morgen stopt ‘hoogstwaarschijnlijk’ eind dit jaar

‘De stem’ van radioprogramma Met het oog op morgen gaat waarschijnlijk stoppen. De 75-jarige Hans Hogendoorn, die al sinds de start van het programma in 1976 te horen is, vertelde dat vanochtend op Radio Veronica. ,,Ik denk dat het eind dit jaar ophoudt.”

Zijn iconische stem kondigt al bijna 47 jaar elke avond het programma aan en meldt wie er presenteert en hoe koud of warm het buiten is. Aan Arjan Snijders vertelde hij vanochtend op Radio Veronica dat het einde in zicht is. Veel wilde Hogendoorn er niet over kwijt. Hij beaamde de woorden van Snijders dat ‘het jammer is’. Toen Snijders zei dat hij ‘al 75 is’ en het ‘een keertje ophoudt’, zei Hogendoorn: ,,Dat is ook wel weer waar. (...) Maar het klinkt nog steeds goed”, vervolgde hij over zijn stem. De NOS is gevraagd om een reactie.

Een jaar geleden stopte Hogendoorn ook als ‘stem’ van NPO Radio 1. Daar was hij ruim vier decennia te horen in spotjes en aankondigingen van de nieuwszender. Hij maakte toen plaats voor twee nieuwe zenderstemmen, Sander Guis en Wendy Duivenvoorde. Daarover zei hij dat hij de ‘slijtage voor wilde zijn’. ,,Vernieuwing is gezond, ook voor het onderwerp, ‘de stem’ zelf dus. Het begrip ‘eindig’ loert altijd, dat is te verwachten.”

Wall of Fame

Hogendoorn werd deze week toegevoegd aan de Wall of Fame in museum Beeld & Geluid op het Mediapark. ‘De stem’ kreeg eerder dit jaar al de Zilveren Ere-Reissmicrofoon, een van de hoogste Nederlandse radio-onderscheidingen. De voormalige stem van NPO Radio 1 werd door de jury geroemd als ‘de stem der stemmen, die een tijdperk in de levende Nederlandse radiogeschiedenis markeert’. ‘Altijd warm, altijd dienstbaar aan de uitzending. In zijn inmiddels een halve eeuw beslaande audiocarrière heeft hij ons geleerd wat het verschil is tussen een stem hebben en een stem zijn.’

Hogendoorn was in 1973 voor het eerst op de Nederlandse radio te horen, toen hij debuteerde bij Radio Noordzee. Hier sprak hij jingles in.

