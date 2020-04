De theaters en de producenten dreigen om te vallen in coronatijd

Rick Engelkes klinkt aan de andere kant van de lijn alsof hij de wanhoop nabij is. De theater- en musicalproducent bouwde in ruim tien jaar een gezond bedrijf op, maar ziet nu nauwelijks nog perspectief. ,,Het water staat ons aan de lippen’’, beschrijft hij de situatie nu het slot van het huidige theaterseizoen als verloren kan worden beschouwd, maar er wel geïnvesteerd moet worden in het volgende seizoen.