De tragiek van Matthijs van Nieuwkerk en zijn salaris

En toen was het ineens – voor de zoveelste keer – wéér de week van het salaris van Matthijs van Nieuwkerk. Eerst deed NPO-baas Shula Rijxman afgelopen dinsdag bij de najaarspresentatie al een publiekelijke smeekbede aan hem, Eva en Jeroen om bij de publieke omroep te blijven. Want de positie die ze daar hebben is ‘onbetaalbaar’.



Woensdagavond zat hij samen met Eus bij Jinek om de eerste aflevering van een nieuw seizoen Sterren op het Doek te promoten. Het werd een leuk en ontspannen gesprek over hopen en bidden dat zo’n schilderij een beetje lijkt en waar je dat dan na afloop hangt. En natuurlijk ook over het aanhoudende nationale debat over de hoogte van zijn salaris en of hij wel of niet bij de publieke omroep blijft.