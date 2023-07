De Verhulstjes maken reis vol luxe in vijfde seizoen, maar gaan ook naar de camping

Het decor van de vijfde reeks van De Verhulstjes wordt gevormd door de Franse rivièra en de Noorse Fjorden. Zo gaan ze wederom naar hun pied à terre in Saint-Tropez, maar ook naar de Ardèche waar het gezelschap hun tent opstelt op de camping waar Gert als kind jaarlijks naartoe ging. Viktors vriendin Sarah zal het hele seizoen ontbreken, vertelt vader Gert tegen Het laatste nieuws. ,,Dat is een keuze die Vik en Sarah zelf maken. Als ze in De Verhulstjes haar opwachting wil maken, met heel veel plezier. Maar zolang ze het zelf niet ziet zitten, om welke reden dan ook, respecteren we dat.”

Het cruiseschip waar de Verhulstjes in rond gaan varen, baadt in luxe overigens. Aan boord onder meer vijf zwembaden, een waterpark, een 4D-cinema, een theater, tien restaurants, een buitenbioscoop, een Italiaans ijssalon en 21 verschillende bars. Die trip zal het viertal met elkaar maken. Maries vriend Jef zal ook ontbreken en hond Leo is helaas niet welkom bij de tocht. Wel zullen ze al deze luxe delen met duizenden andere passagiers.



Het reisverslag van De Verhulstjes zal in het najaar te zien zijn op het Belgische Play4. Videoland volgt dan meestal ook snel.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: