De Verraders keert terug met Halloween-special op Videoland

Met video 1,2 miljoen kijkers voor hemelvaart-ver­sie The Passion, veel lof voor Kim-Lian en Soy

Ruim 1,2 miljoen mensen zagen gisteravond de allereerste hemelvaarteditie van The Passion op NPO 1. Dat zijn een miljoen kijkers minder dan de paasversie vorige maand trok, maar het vervolg was volgens talloze twitterende kijkers wel een schot in de roos. Vooral Kim-Lian van der Meij en Soy Kroon kregen lof. ‘Ik geloof ieder woord, iedere traan.’

9:34