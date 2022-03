De Verraders werd eerst een keer in achtertuin van Van der Vorst gespeeld

Het populaire spelprogramma werd aanvankelijk gepitcht met een andere naam - Het verraad van Marrakech - maar Van der Vorst zag daar nog niet direct toekomst in. ,,Dat speelde zich af in de woestijn. Ik had zoiets van: woestijn? Dit is het nog niet helemaal.” Hij geloofde echter zo sterk in het idee, dat het format werd doorontwikkeld en Van der Vorst daarna nogmaals zijn oordeel mocht geven. ,,Ik was meteen overtuigd.”



Van der Vorst zag het dus helemaal zitten, maar hij moest nog meer mensen zien te overtuigen, namelijk zijn collega’s. Om dat voor elkaar te boksen, besloot de RTL-baas het spel voor de allereerste keer in zijn achtertuin te spelen. ,,Zodra je dat spel gaat spelen, dan verandert er iets. Ik zat met acht collega’s en we wisten op een gegeven moment: er zitten een of twee verraders tussen en dan verandert de hele dynamiek. Dan weet je meteen: o god, je kan niet meer normaal naar elkaar kijken.”