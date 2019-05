De voetbalvrouwen verdienen een stoer biermerk in plaats van de Blokker

Talkshow M zond donderdagavond een filmpje uit dat even geestig als ontroerend was. Als u het gemist heeft, raad ik aan het terug te kijken, zeker als u een voetballend meisje in uw omgeving heeft.



In het bewuste filmpje stellen de allereerste Oranje Leeuwinnen uit 1973 zich voor. Ze verschillen in alle opzichten met de meiden die nu boven het bed van mijn oudste dochter prijken. Niet alleen in kapsels – natuurlijk, het waren de jaren zeventig, maar was er toen werkelijk iemand die zo’n helmachtig model of korte pony mooi vond? – maar ook in de manier van presenteren.



Schuchter kijken ze in de camera, mompelen in mitrailleursnelheid voor- en achternaam waardoor die nagenoeg onverstaanbaar zijn. Grappig detail: sommige stellen zich voor als ‘mevrouw’. Dat zouden Kika, Lieke en Sherida nu eens moeten proberen. Twitter ontploft.



Lees door onder de video.