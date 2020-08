De Vooravond goed ontvangen, maar ook kritiek: ‘Renze praat nog sneller dan Matthijs’

De nieuwe NPO 1-talkshow De Vooravond begon vanavond gewoon met publiek in de studio. De afgelopen maanden lieten talkshows geen publiek toe vanwege de coronacrisis. Presentatoren Renze Klamer en Fidan Ekiz begonnen wat nerveus, maar enthousiast. ,,Daar zitten we dan. Mét publiek”, zei Renze. ,,En het is wel goed om te zeggen voordat iedereen denkt dat we op de bruiloft van Grapperhaus zijn beland: het zijn allemaal huishoudens en met afstand ook.”



Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus haalde vorige week het nieuws omdat hij de coronaregels had overtreden. Op zijn bruiloft hielden zijn gasten niet altijd genoeg afstand, zo was te zien op foto's. Grapperhaus bood daarop zijn excuses aan.

Cabaretier

In de show namen eerst de twee met elkaar hun nieuws van de dag door. Daarna volgde een gesprek met een advocaat, een paar luchtige items en een geschiedenisles. De rubriek van de Utrechtse cabaretier Ruud Smulders viel niet in de smaak bij de kijker. Op twitter wordt gesproken over ‘plaatsvervangende schaamte’ en wordt geadviseerd hem niet meer op te voeren.

Ander punt van kritiek is de snelheid van spreken van de presentatoren. Een kenmerk dat kleeft aan hun voorganger Matthijs van Nieuwkerk. Ene Guido schrijft: ‘De autocue staat nog op de snelheid van DWDD.” En RTL-nieuwslezer Jan de Hoop grapt: ,,De Vooravond heeft een presentator die nog sneller praat dan Matthijs.”

Toch is de teneur vooral dat mensen de nieuwe talkshow graag een kans willen geven. Zo schrijft ene Wendy: ‘Ik geef De Vooravond het voordeel van de twijfel. Vooralsnog een fijn programma, dit presentatie duo is een verademing. En die comedian, ach... perfect moment om een bak koffie te scoren.’



De Vooravond is de opvolger van het in maart gestopte De Wereld Draait Door. Afwisselend met M moet het praatprogramma de vooravond gaan vormen op NPO 1.

