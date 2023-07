‘Deals van realityserie Dragons’ Den gingen zelden door’

Deals die in het laatste seizoen van het tv-programma Dragons’ Den werden gesloten, gingen zelden door. Dat meldt BNR woensdag na een rondgang onder de deelnemers die meededen aan de reeks die vorig jaar te zien was bij streamingdienst Viaplay.

In het seizoen zouden van de 23 bedrijven die hun onderneming hebben gepitcht aan de investeerders, de zogenoemde ‘dragons’, vier bedrijven het toegezegde bedrag hebben gekregen. Twee ondernemingen zouden minder geld dan beloofd hebben ontvangen of een lening in plaats van een investering. Zeventien andere kandidaten hebben naar eigen zeggen nog niets ontvangen.

Veel van de deelnemers zeggen desondanks dat ze er toch begrip voor hebben dat niet alle deals daadwerkelijk tot een investering leiden. Zo zegt onder anderen Joëlle van der Pol van House of Karts tegen de nieuwszender dat ze het “op zich logisch” vindt dat “een gedeelte niet doorgaat”.

Niet nieuw

Volgens producent Vincent TV trekken de ‘dragons’ zich alleen terug als daar een goede reden voor is. Dat een groot deel van de deals niet doorgaat is daarom “niet nieuw, geen geheim en een logisch gevolg van wat er in het format wordt gestart”, laat eigenaar Vincent ter Voert weten aan BNR. ,,Ook in het echte zakenleven worden vaak veel en lang onderhandelingen gevoerd over deelnemingen en gaan die niet allemaal door.”

Hoewel deals dus kunnen klappen na de opnames, worden de uitzendingen wel uitgezonde. Omdat voor de opnames “aanzienlijke kosten” zijn gemaakt, zegt Ter Voert. “De deelnemer heeft ervoor getekend dat de opnamen mogen worden uitgezonden als onderdeel van het programma, na uitgebreid over het programma te zijn voorgelicht.”

Het format van Dragons’s Den is afkomstig uit Japan, waar het tussen 2001 en 2004 werd uitgezonden door Nippon TV. Inmiddels is het door de jaren heen in meer dan veertig landen uitgezonden. In Nederland werd het programma in 2007-2008 uitgezonden door de KRO en gepresenteerd door Jort Kelder. De ‘dragons’ waren toen Arjen de Koning, Annemarie van Gaal, Henk Keilman, Willem Sijthoff en Jan Pieter Melchior. De laatste werd in 2008 vervangen door George Banken. In april 2020 kwam Dragons‘ Den terug op NPO 1, geproduceerd door Vincent TV en eerst gepresenteerd door Sander Schimmelpenninck (2020) en daarna Jort Kelder (2021) met Won Yip, Shawn Harris, Pieter Schoen, Michel Perridon en Nikkie Plessen als potentiële investeerders. De laatste twee werden in de laatste serie vervangen door Bas Witvoet en Manon van Essen.

