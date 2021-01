Death to 2020: Een genadeloze afrekening met het afgelopen rampjaar

dit is de dag Justitie beluister­de NPO-interview Akwasi: ‘Geen strafbaar feit, hij wilde laptops niet stelen’

11 januari Rapper en dichter Akwasi wordt niet vervolgd voor het intimideren en bedreigen van een journalist van het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Amsterdam na het bestuderen van de audio-opname. ,,Wij zijn tot het standpunt gekomen dat hier geen sprake is van een strafbaar feit. Daarbij speelt mee dat de benadeelde partij geen aangifte heeft gedaan”, laat woordvoerder Evert Boerstra aan deze site weten.