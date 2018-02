Deense Borgen-acteur Ole Thestrup (69) overleden

Die serie vertelt over de opkomst van de idealistische linkse politicus Birgitte Nyborg in de Deense politiek. Saltum is de leider van de Vrijheidspartij die waarschuwt voor immigranten en moslims. Borgen liep drie seizoenen en geldt als een van de meest succesvolle Deense series in de geschiedenis.



Thestrup had een lange staat van dienst in de Deense theaterwereld en speelde met regelmaat bij The Royal Danish Theatre. Hij stond bekend om zijn veelzijdigheid en om het feit dat hij vaak wist op te vallen in bijrollen. Daarnaast was de acteur te zien in tientallen films en televisieseries.