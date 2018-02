Deense prins Nikolai (18) klust bij als model

Nederlandse fotograaf verliest rechtszaak over iconische Nike-foto Michael Jordan

4:28 Oud-basketballer Michael Jordan zweeft in de lucht met een bal in zijn hand: het is een iconische foto, en een logo waarmee Nike miljarden aan inkomsten verdiende. Maar van wie is dat beeld? De van oorsprong Nederlandse fotograaf Jacobus Rentmeester claimde voor een Amerikaanse rechter dat hij de grondlegger is, maar een jury gaf hem dinsdag ongelijk.