Demi Lovato gaat na ziekenhuis 'direct door naar afkickkliniek'

Video Verras­sings­con­cert Paul McCartney in legendari­sche Cavern Club

26 juli Voormalig Beatle Paul McCartney heeft vanmiddag opwinding veroorzaakt in het Engelse Liverpool met een verrassingsconcert voor een select publiek in de Cavern Club. In die club begon begin jaren zestig de zegetocht van The Beatles. Het optreden werd pas vanmorgen vroeg aangekondigd en de tweehonderd gratis kaarten waren binnen een mum vergeven.