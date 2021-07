Demi Lovato lyrisch over cover Davina Michelle: ‘Ongelofelijk’

‘Wow wow wow’, jubelt Lovato tegenover 110 miljoen Instagram-volgers bij beelden van Davina’s versie van de hit Stone cold.

Een fan stuurde Demi vandaag een fragment toe van de cover die Davina ruim twee jaar geleden opnam voor haar YouTube-kanaal. Lovato is vooral onder de indruk van de zogenoemde ‘runs’ die Davina met haar stem doet. Daarbij zing je snel verschillende noten achter elkaar, bijvoorbeeld steeds hoger, zoals Davina doet in het woord ‘if' vanaf 1:40 minuten:

‘Ongelofelijk’, schrijft Demi, die de run in het origineel uit 2015 ook zingt, maar Davina’s versie kennelijk mooier vindt. ‘Mag ik die run lenen?’

Davina bedankt Demi op Instagram voor de complimenten. ‘Dit is geweldig’, schrijft ze.

Kelly covert Davina

Het is niet de eerste keer dat de Nieuwerkerkse Michelle Davina Hoogendoorn (25), zoals ze voluit heet, opvalt bij buitenlandse sterren. Zo bracht de wereldberoemde Kelly Clarkson onlangs nog een nummer van Davina ten gehore in haar succesvolle talkshow op de Amerikaanse tv.

En in 2017 ging Davina de wereld over met haar cover van het Pink-nummer What about us, nadat de Amerikaanse zangeres zelf had geoordeeld dat ze ‘beter klonk dan zij ooit zal doen’. Davina’s cover is inmiddels ruim 19 miljoen keer bekeken:

Haar vriendin Nikkie de Jager, ook bekend als NikkieTutorials, stelde Davina vorig jaar nog voor aan haar grote schare internationale fans. De twee namen een video op voor Nikkies kanaal, waarin Davina op de melodie van haar hits make-upinstructies gaf. Zo zong ze in Skyward niet ‘you just gotta go skyward’, maar ‘you can take your foundation’.

Davina trad onlangs voor het oog van miljoenen kijkers op bij het Eurovisie Songfestival met haar nummer Sweet water. Ze zong het ook bij Qmusic:

